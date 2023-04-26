流感疫情還沒完！疾病管制署今天公布國內上周新增24例流感併發重症病例，另新增3例死亡。疾管署發言人羅一鈞表示，流感通常在每年4月脫離流行期，今年比較反常，預計持續到5月底。

疾管署表示，國內上周門急診類流感就診人次上升至5萬2648人次，較前一周略增，整體趨勢緩升，且高於前3年同期；近4周合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，而H1N1型別檢出有略增趨勢，仍以A型流感為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

國內上周新增3例流感死亡，年齡介於50多歲到70多歲，為1男2女，發病日介於4月9日至20日，分別具有糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病、精神疾病等慢性病史，其中1例未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師陳婉青提醒，目前流感和新冠肺炎在社區中共同存在，重症高風險族群如出現類流感症狀，可以先使用新冠快篩檢驗，如為陰性再到醫療院所使用流感快篩，如果符合克流感使用條件，應及早用藥。

由於流感疫情至4月底仍未明顯下降，疾管署經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會-流感防治組委員意見結果，再延長擴大公費流感抗病毒藥劑（如克流感、易剋冒及瑞樂沙）使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限至2023年5月31日止。目前我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構。