5月報稅季將至，民眾將陸續申報房屋稅及綜合所得稅申報，期間新竹市稅務大樓周邊將湧入大量車潮，為體貼報稅民眾停車不易，新竹市政府規畫府後街（中央路至中正路96巷間）為臨時機車停車區，5月1日至5月31日，周一至周五早上8點至晚上6點，除機車及行人可通行外，其餘車輛皆禁止進入。

新竹市稅務局表示，5月為房屋稅開徵及綜合所得稅申報期間，民眾可透過線上查繳稅、行動支付、電子支付帳戶、掃描QR-Code等e化管道繳納房屋稅。

如未收到或遺失房屋稅單，除臨櫃補單，還可至「地方稅網路申報作業」網站使用線上查繳稅，以「自然人憑證」、「已註冊健保卡」、或「行動自然人憑證（TW-Fido）」登入，就可查詢到房屋稅繳稅資訊，再以信用卡或活期儲帳戶，輕鬆完成線上繳稅。

另，今年度綜合所得稅「手機報稅3.0」服務，不僅具有編修扶養親屬、扣除額等功能，還可使用行動支付、電子支付帳戶、現金及申請延、分期繳稅，繳稅管道更為多元，報稅民眾可多加利用。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。