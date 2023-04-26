民進黨今中常會，中常委林俊憲帶來百年舊來發餅舖攜手台灣知名原創漫畫家「蠢羊與奇怪生物」，設計出Q版賴清德椪餅給與會者，由於上面印賴清德圖像，大家猶豫再三不敢入口，賴清德那就把它當成「唐僧肉」，吃下去就長命百歲了。

民進黨立委初選逐漸落幕，今日出席中常會的中常委，包括現任立委落馬的何志偉。另據轉述，也是中常委，並將參選台北市第三選區立委的許淑華，今天請假未出席，但是為了感謝大家支持，請中常委喝飲料。

據轉述，許淑華請祕書長許立明轉達，自己正在跟國民黨的徐巧芯激烈拼戰，感謝大家對她支持，以後也請大家多幫忙她。

至於落馬的何志偉，中常委立委林俊憲說，他本來想安慰何志偉，但後來發現，何的心情很好，就不用了。

今天中常委有如美食品嚐會，除了許淑華的手搖飲料、新住民立委羅美玲也帶來家鄉口味娘惹糕。

至於林俊憲，則帶來最很紅的，印有賴清德肖像的台南碰餅給與會者品嚐。據轉述，大家看到碰餅上，印著賴清德的肖像，私下討論，「不知道可不可以吃？」主席開玩笑說，「你們就把它當作唐三藏，把它吃下去就可以長命百歲」。