顏寬恒沙鹿豪宅被舉發違建、竊佔國土。（資料照片）

前立委顏寬恒的沙鹿豪宅及南屯招待所違建案，台中地檢署追查涉及竊占及透過澤序設計公司假買賣，並追出顏在立委任內涉嫌以營造公司負責人林男為人頭，詐領助理費逾百萬元。中檢全案偵結，今天將顏寬恒、妻子陳麗凌、胞弟顏仁賢、林男及澤序公司張姓負責人等5人，各依涉貪汙治罪條例、使公務員登載不實及竊占等罪起訴。

前立委顏寬恒去年初參選台中立委二選區補選時爆發豪宅及招待所違建案，事後，顏賣掉該宅，今年3月22日完成國民黨立委初選登記，台中檢調同月28日搜索顏家等10多處，帶回顏寬恒、陳麗凌夫妻及買方澤序設計公司張姓負責人等9人調查，偵訊後認為是假交易，29日依竊占、偽造文書等罪嫌諭令顏以1000萬元、顏妻及林姓員工各500萬元、買方張女50萬元交保。

台中檢調偵辦發現，顏寬恒在2011年間自任起造人，由營造公司負責人林進福擔任承造人，在沙鹿區南勢坑等土地蓋獨棟透天住宅，為使房屋對外道路順暢，兼顧家人及賓客車輛進出隱密、安全，在國有土地上鋪設車道、大門及警衛室，並架設起圍籬，於2017年10月5日完工，該屋主為顏的妻子陳麗淩，竊占國有土地面積1097平方公尺。

顏寬恒在2021年參選中市第二選區立法委員補選時，遭告發該住宅為違章建築且佔用國有地。顏及林以「借款」形式將4541萬元「借」給澤序設計公司張姓女負責人，再由張女購買該建物及土地，委託不知情的地政事務所在去年1月19日以「買賣」名義轉移登記給張女。

至於中市南屯區楓樹里招待所的土地，是顏寬恒的胞弟顏仁賢在2012年5月21日取得，規畫建造招待所時，將在2015年2月至2017年10月期間，在緊鄰的國有地蓋警衛室及大門、通道、圍籬及棚架等建物，竊占國有土地約140平方公尺。

此外，檢警並追查出，顏寬恒在立法委員任內，製作紀錄聘用林仁福為公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月31日，在2018年2月5日至2020年1月15日期間詐領薪資及年終獎金共108萬4976元。

全案檢方偵結，將顏寬恒及林仁福依涉犯貪汙治罪條例、使公務員登載不實及竊占等罪；陳麗凌及張女涉犯使公務員登載不實罪；顏仁賢涉犯竊占罪起訴。