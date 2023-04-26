海基會今天上午舉辦「辜汪會談」30周年座談會，前陸委會副主委吳安家表示，他個人大膽判斷，兩岸協商要恢復，可能要等到明年大選之後，「如果國民黨勝選，我認為協商的恢復可能會較快，否則恢復會比較慢。」

今天這場座談會，邀請台灣戰略模擬學會祕書長張榮豐、前陸委會會副主委劉德勳、前陸委會副主委吳安家、中華文化總會副會長江春男等4人與談。

針對辜汪會談30周年可以給大家帶來什麼啟示？吳安家表示，政府相關部門可以先仔細評估兩岸之間的各項交流，列出要開放的優先順序。換句話說，在不影響互惠互利的原則之下，能開放就盡量開放，免得落人口實，被指責台灣對大陸處處防守抵制。

吳安家舉例，兩岸的經貿交流目前最受重視。根據統計，過去30年來，台商到大陸的投資總額超過2000億美元，去年對大陸貿易額超過2700多億美元，其中1800億美元從台灣出口到大陸，占台灣對外出口40％左右，所以兩岸經貿關係是一個相互依賴的關係，相互的依賴度也相當高。

吳安家表示，兩岸經貿交流非常密切，不但是維繫兩岸關係的一個紐帶，也是緩和兩岸緊張關係的方式之一，「我覺得這是沒法辦法斷、也不能斷。從最近大陸國台辦和相關人員熱情接待來自台灣的工商經貿團體，你就可以看得出來，大陸希望兩岸的經貿交流逐漸走上正常化的道路。習近平講要交流促融，他也擔心，如果大量台商撤出，對中國大陸經濟會有影響，所以經濟交流大陸會持續推動。」

吳安家還建議，要努力維護制度化的協商管道。「辜汪會談最大的貢獻就是建立制度化的協商管道，現在協商管道斷了，但是兩岸協商是雙方面的，這決定於雙方的意願，最重要的是中國大陸當局不要用軍事威脅的手段，大陸應該認清，唯有協商交流、對話溝通，才能夠解決問題、建立互信、化解敵意，否則一味的干戈相向、劍拔弩張，不利於兩岸關係的開展。」

吳安家表示，「我個人大膽的判斷，兩岸協商要恢復，可能要等到明年大選之後。因為現在中國當局還是期待國民黨能夠勝選，如果國民黨勝選，我認為協商的恢復可能會較快，否則恢復會比較慢，這是我的評估。」

吳安家最後建議，台灣應該努力團結內部一致對外，經由溝通協調來制訂超黨派的大陸與外交政策，不要各吹各的調，雖然中華民國是一個完全民主化的國家，言論自由獲得充分的保障，「但是兩岸之間的重大議題，比如和、戰，關係到國家的生死存亡，一定要建立超黨派的大陸政策，這都是跟國家的安全息息相關。我們要用智慧來處理這個問題，不要硬拼。」