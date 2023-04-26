位於壯圍鄉的法式別墅以底價1900萬元一拍。（行政執行署宜蘭分署提供）

法務部行政執行署宜蘭分署5月1日、2日各有一場不動產拍賣會，其中坐落在宜蘭縣壯圍鄉的法式莊園別墅，以底價1900萬元一拍，因周邊田野風光、視野佳，有不少民眾致電宜蘭分署詢問，宜蘭分署說，這棟莊園別墅在宜蘭並不多見，是法拍市場不可多得的稀有物件。

宜蘭分署表示，這棟莊園別墅位於壯圍鄉大福路2段281巷，是地下1樓至地上3樓，屋齡約5年，有80坪，5月2日下午3時在宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）以底價1900萬元一拍，換算每坪約24萬元。

宜蘭分署指出，該莊園別墅設計偏向歐洲風格，別墅外還有林蔭大道、落羽松，離國道5號宜蘭交流道近，雖然莊園別墅的電梯、衛浴還沒裝設，但一早就有民眾探詢投標細節，預計會相當搶手。5月2日在宜蘭的拍賣還有頭城、壯圍多筆不動產及行動釣魚箱、活餌箱等。

除了5月2日的拍賣，宜蘭分署表示，5月1日上午11時在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），有拍賣基隆市中山區及仁愛區、雙溪、瑞芳、金山多筆不動產。其中新北市金山區頂角段竹子山腳小段65地號約2萬8163坪土地，以底價7100萬元、每坪約2522元價格一拍；基隆市中和路168巷有約26坪建物，以底價341萬元、每坪約13萬元一拍。