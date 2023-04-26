民進黨日前完成桃園市第五選區（平鎮龍潭）立委初選，由市議員楊家俍勝出，不過民調結果也顯示，無論是楊家俍或劉仁照，都贏過國民黨現任立委呂玉玲。對此，呂玉玲也秀出本月10日左右才做的內參民調，顯示她以42.5％狠甩僅24.8％支持度的楊家俍，呂表示，民調有百百種，她也尊重民進黨把她視為主要對手。

國民黨立委呂玉玲以近期民調證明自己仍穩定領先民進黨對手。（呂玉玲提供）

有關民進黨初選民調，呂玉玲表示尊重，能被競爭政黨的對手列為假想敵，是她的榮幸，民調有百百種，解讀民調上都有著不一樣的感受，或許她在某份民調中是處於些微落後，但同時期也有幾份民調顯示，她卻是大幅領先。

不過民進黨民調結果出爐也讓她的支持者感到焦慮，呂玉玲說，自己手機跳出很多關心訊息，讓她也嚇一跳。不過她強調，無論是她自己做，或是國民黨智庫做的內參民調，都顯示她穩定領先民進黨的對手，引此她恭喜楊家俍代表民進黨參選，「我們將會是對手，期許未來是一場精彩的選戰，希望是一場良性競爭。」

呂玉玲強調，她從政十年，有幸獲得平鎮、龍潭鄉親的支持，相信只有踏實地做、努力去做，才能回報鄉親支持的期待。這一路走來，有開心、有歡喜、有阻礙，也有困難，呂玉玲堅持以自己的腳步，一步一步穩穩地走，只有踩穩了，路才走得直!雖然有時候會受傷，有時候會失望；會遭受批評，也會有攻訐抹黑，但是都有鄉親作後盾，對於2024大選她很有信心。