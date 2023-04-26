少子化及新冠肺炎改變了國人生活型態，寵物跟著主人趕時髦穿搭時尚，疫情宅在家追劇少不了OTT影音平台，就業市場結構跟著劇變。臺北私立育達高中瞄準大環境就業趨勢，今(26)日全國首創「寵物造型設計實驗班」與「新媒體影視設計實驗班」，將培育兼具寵物時尚與新媒體專業人才。

技術型雙實驗班是全國技職教育創舉，由育達高中與醒吾科大合作推動，育達高中上午舉辦記者發布會，由劉育仨校長偕同醒吾科大陳義文校長、三立電視台副理范珮儒、東森寵物雲總美容長劉淑蕙、萬達寵物公園總監邱旭鴻等產業代表共同進行啟動儀式，攜手推動「產學第一、搶得先機」，提供有志於投身寵物經濟與影視產業的學生，搶得就業先機的學習場域！

臺北私立育達高中新媒體影視設計實驗班有堅強陣容的影音團隊與能力，全場活動硬體、燈光、多機拍攝與剪輯，都由學生一手包辦。 (醒吾科大提供)

開幕儀式在臺北私立育達高中校長劉育仨校長(圖中)與醒吾科大校長陳義文(左四)帶領下，啟動「寵物造型設計實驗班」和「新媒體影視設計實驗班」，未來將提供有志於投身寵物經濟與影視產業的學生。(醒吾科大提供)

臺北私立育達高中校長劉育仨校長表示，臺北育達高中一直以來，就以掌握趨勢，培育達人為宗旨，希望能夠讓更多的學生，及早學習職場技能，在業界成為佼佼者。今年成立「寵物造型設計實驗班」與「新媒體影視設計實驗班」，是國內第一間以實驗班性質成立的高中，學生將擁有更多的技術訓練與實務課程，同時與國內科大端及產業互相結合，讓學生未來升學可深度學習，產學零落差。

「我們也特別感謝醒吾科技大學陳義文校長及其他與本校長期合作的科大，提供我們實驗班學生畢業後繼續專精技能、精進深造的機會」，劉育仨說：「同時引薦了最好的產業資源，讓實驗班結合業界實務，並邀請業界專家來校授課，不定時舉辦產業實習、參訪等活動，幫助學生建立實務經驗、掌握專業技能，提升學生未來就業競爭力。」

出席育達雙實驗班記者會貴賓都是各產業界主管，一致期待這樣的合作能夠為學生和產業帶來更多合作機會。(醒吾科大提供)

臺北私立育達高中校長劉育仨校長(左)與醒吾科大校長陳義文，合作推動全國首創技術型「寵物造型設計實驗班」與「新媒體影視設計實驗班」。(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文指出，育達高中開設了全國首創的技術型實驗班，不僅僅能夠幫助學生更好的實踐技能和專業知識，還能夠加強實作學習的互動與合作，並為產業界帶來多元化專業人才的需求，可以幫助學生更好地適應未來的就職市場。

臺北育達高中時尚造型科林珈榕科主任表示：「實驗班課程不僅著重在實務技術，更結合市場行銷，未來學生可投身各式寵物業，如寵物美容師、寵物保姆、寵物週邊商品開發設計及行銷人員等」。

臺北市私立育達高中寵物及新媒體實驗班發布會，全體與會人員大合照。(醒吾科大提供)

臺北育達高中多媒體設計科黃柏誠科主任表示：「實驗班除了有完善的硬體設備，亦將邀請醒吾科技大學、世新大學等校的專業講師，以及來自業界的導演、攝影師等專業人員授課，影視設計將著重在幕後技術人員的培育，例如攝影、燈光、剪輯、動畫特效、美術人員等，都是目前最熱門但也最欠缺人才的領域」。

醒吾科技大學新媒系林添勝主任、時管系何依倫主任、旅運系黃明一主任及新媒系王世杰老師，全程出席記者發布會，一致讚許臺北育達高中眼光獨到，全國首創寵物造型設計與新媒體影視設計技術型實驗班。因寵物和家人關係越來越密切，毛小孩的服飾、帽子搭配也愈來愈時尚，在國外已蔚為潮流；而新型影視潮流改變觀眾收視習慣，影視產業鏈需求人才更多，都將是育達雙實驗班培訓重點。

「寵物造型設計實驗班」和「新媒體影視設計實驗班」，將提供有志於投身寵物經濟與影視產業的學生，更多職場學習機會，增強其職業競爭力，透過與產業界的合作，學生可以更好地掌握實務技能，並且能夠更好地適應未來就業市場的需求，幫助學生更快就業，為未來的職業發展奠定基礎。