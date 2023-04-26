台北市人口數於去年3月底跌破250萬，北市府也提高生育獎勵金作為誘因之一。國民黨以無黨籍參選的台北市議員曾獻瑩要求，民政局人口政策業務科僅12人，不能將人口增長的業務都由民政局負責，而由各局處動起來。台北市長蔣萬安回覆，已成立人口對策委員會，屆時將跨局處處理。

蔣萬安今赴議會進行第一次追加減預算報告，曾獻瑩表示，蔣萬安上任時曾喊出「讓嬰兒的啼哭聲成為台北市的交響樂」，但友善育兒需要各局處共同落實，且台北市是亞洲人口減少最快的首都，各局處涉及友善育兒的相關業務有幾個？而台下約有8位局處首長舉手。

曾獻瑩指出，各局處不應將友善育兒相關業務都丟給民政局，民政局相當「苦瓜」，只有人口政策業務科12人處理，根本忙不過來，應該要全體總動員共同制定相關指標。

曾獻瑩舉例，許多局處的政策都可以與友善育兒結合，包含勞動局可推友善育兒企業認證，文化局則促成親子參與藝文活動，體育局加強全家親子體育活動，公運處則可致力於公車友善婦幼。

蔣萬安回覆，完全同意，目前已經成立人口對策委員會，屆時將層級拉高到府級，跨局處動起來，整合各局處資源及外部專家、學者意見，同時推動催生、助養、好住，絕對不是只有生育獎勵金，還有居住問題等要解決。