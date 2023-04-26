美國科學家利用電腦模擬黑洞吞噬恆星的過程，發現黑洞吃相可能就像「小孩般」大快朵頤，暴吃一頓後留下剩餘「碎屑」不吃，然後亂撒一地。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）報導，美國西北大學溫伯格文理學院（Weinberg College of Arts and Sciences）博士生姬蘿蘆（Fulya Kiroglu）率領團隊，利用3D電腦模型模擬太陽般大小的恆星遇上不同質量黑洞的過程。

Wayward star 🆚 Black hole



If they exist, intermediate-mass black holes likely devour wayward stars like a messy toddler—taking a few bites and then flinging the remains across the galaxy—according to a new Northwestern-led study. ⭐ 🍽️ pic.twitter.com/nA9kpVP6yq — Northwestern (@NorthwesternU) April 25, 2023

姬蘿蘆說，當恆星靠近「中等質量黑洞」（intermediate-mass black hole）時，會被困在黑洞的軌道上運行，接著黑洞就會開始暴力且漫長地享用大餐，恆星每運行一圈，黑洞就會咬一口，恆星就這樣慢慢在被撕裂的過程中失去質量。她說恆星最多能完成5次繞行，最終只剩下密度相當大且奇形怪狀的核心，接著黑洞就會丟棄這些「恆星碎屑」，將它們甩飛回星系，這些碎屑被彈飛的速度快到足以留下亮光，而這些亮光是天文學家能觀測到的。

根據西北大學公開的模擬畫面，恆星被吸進黑洞時撞擊出絢爛光彩，恆星仍持續繞行黑洞，每被吞噬一次就散發出一道螺旋亮光。

福斯新聞描述黑洞的吃相就像「幼童」在吃周日的早午餐。

姬蘿蘆等人的研究目前已獲國際期刊《天文物理期刊》（Astrophysical Journal）接受發表。

姬蘿蘆說，由於黑洞不會散發光線，因此科學家無法直接觀測黑洞，這時候就需要觀察黑洞與環境之間的互動，而模型中出現的亮光可能就是黑洞存在的線索，她說：「我們發現恆星被彈射前會繞行多次，每次運行都會失去一些質量，被撕裂時會散發一束光，每一束光比前一次還要亮…。」這些光亮有助於科學家發現它們的存在。

她說科學家現在仍試著證明中等質量黑洞是否存在，過去科學家確實提出過證據佐證，但最終這些證據總能用來解釋成其他機制。不過如果中等質量黑洞確實存在，運行方式可能就會像他們模擬的成果。

中等質量黑洞的質量大約是太陽質量的3至10倍。