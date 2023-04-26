縣長鍾東錦跟得獎學生和校長合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣第63屆國民中小學科學展覽活動日前成績揭曉，今年共有87件作品報名，縣長鍾東錦26日頒獎表揚各組各科的獲獎團隊和學校；包括竹南國中的「鱟來的故事」等6件作品，獲評審青睞推薦代表苗栗縣參加今年7月的全國科展。

頒獎表揚典禮今天在公館國小活動中心舉行，由縣長鍾東錦頒發團體獎、各科獲獎隊伍及入圍全國賽隊伍師生。他說說，這次科學展覽共有87件作品報名，經過評審團嚴格評選，計14件作品獲第１名獎項，其中6件作品更經評審委員決定，推薦代表苗栗縣參加7月在基隆市國立海洋大學舉行的全國科展競賽，除了恭喜每組優秀團隊外，更期許榮獲推薦的6件作品，能在全國科展上繼續為縣爭光。

各組各科冠軍名單：國小組學校團體獎第1名公館國小、第2名建功國小、第3名中正國小；國中組學校團體獎：第1名照南國中、第2名君毅高中（國中部）、第3名竹南國中。

國小各科第1名學校和作品部份，國小地球科學科：六合國小「詭譎多變的離岸流（送全國展）」。數學科：中正國小「以少勝多（送全國展）」。生活與應用科學科(一) ：公館國小「步步高昇~爬樓梯機器人的終極奧義（送全國展）」。

生活與應用科學科(二) ：頭份國小「膜範生機（送全國展）」。物理科：公館國小「水下的芭蕾舞~水龍捲的終極奧義」。化學科：竹興國小「氫」返老還童之術—氫水抗氧化之效。生物科：文峰國小【 掌握菊面 】---芥菜的抗蟲天然防護罩。

國中各科第1名學校和作品部份，生物科：竹南國中「鱟來的故事─鱟在室內養殖環境的生長情形及視覺嗅覺感官探討（送全國展）」。物理科：竹南國中「墊力人生（送全國展）」。化學科：維真國中「隔夜誰會有「硝」息？—食物保存條件對硝酸鹽變化之觀察」。

地球科學科：君毅中學國中部「海嘯對建築物衝擊的影響-開窗不開窗？」數學科：竹南國中「餘來餘好玩」。生活與應用科學科(一)：照南國中「球求發電-球型發電系統發電效率之研究」。生活與應用科學科(二)：公館國中「顯微「柿」界 -「柿」與誰相剋？迸出異電流！」。

教育處指出，本次科學展覽參賽作品相當踴躍，共有：國小組42件、國中組45件總計87件報名參賽，4月19日在公館國小完成評選。縣長鍾東錦重視孩子們的科學教育，特頒各組第一名獎金3000元、第二名2000元、第三名1000元；為鼓勵各校踴躍參加科展，設立學校團體獎金，第一名2000元、第二名1500元、第三名1000元。

竹南國中校長郭芳江說，3年前跟國立海洋大學、海洋科學博物館合作推動鱟的復育和研究，第1年拿到10多顆卵，結果孵化後全軍覆沒，第2年調整培養溫度、海水鹽份，孵化成功率2~3成，今年拿回100多顆、孵化成功率提升到5成，4月23日配合到新竹市香山濕地保留區放流幼鱟。

郭芳江表示，鱟俗稱「活化石」，至今在地球存活超過4.5億年，因基因單純，長年被科學家拿來做抗癌藥物的研究，經歷3年養殖技術的改善，今年終於成功孵化出18隻2齡鱟；為了更深入了解鱟的相關習性，同學們透過課程與科展實驗、更利用課餘時間研究，落實科學教育的精神，也期許讓更多人認識鱟。