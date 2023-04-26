蓮霧能煮湯？一名網友日前在網上分享一張照片，是鍋子裡煮著9顆煮到發白的蓮霧，且蓮霧的屁股還塞進一堆絞肉，就像「苦瓜封」一樣，看了嚇呆問這是什麼湯？對此有內行人解答，這是「蓮霧肉盅湯」，夏天吃很清爽。

原PO近日在臉書「爆廢公社」發文，貼出一張「蓮霧湯」的照片，鍋子裡的9顆蓮霧被煮到發白，中間還挖空、塞進絞肉，加上一堆香菜，就像是蓮霧版本的「苦瓜封肉」，好奇問廣大網友這是什麼？

照片曝光後網友也看呆，紛紛留言「水果煮湯不是沒看過，但蓮霧還是第一次」、「沒有苦瓜，用蓮霧代替！蓮霧封」、「暗黑料理？」、「第一次見識到」、「蓮霧封，跟苦瓜封意思一樣」；還有吃過的網友表示，「這好吃，蓮霧肉盅湯，夏天吃很清爽」、「名菜，蓮霧鑲肉湯」、「蓮霧切切熬苦瓜排骨真的很好喝，適合不敢喝苦瓜湯的人」。

到底蓮霧能不能煮湯，據農糧署臉書介紹，蓮霧可以入鮮魚湯、炒青菜、拌沙拉，還可以做果醬、蜜餞，或是做成醬瓜配粥吃，而國產蓮霧分南洋種、泰國種，南洋種較甜，果肉結實、多汁，常見的有黑珍珠、黑金剛、黑糖芭比；泰國種口感較脆，常見的有飛彈蓮霧、砲彈蓮霧。