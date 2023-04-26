近期有不少民眾收到「您有1筆交通罰款逾期未到案，請於112／04／26前繳納…」的簡訊通知，並附上疑似監理服務網的網站連結。要小心了，監理所表示，此為詐騙簡訊，千萬別點網址的連結！

新竹區監理所表示，交通部公路總局「監理服務網」正確網址為「https://www.mvdis.gov.tw」，手機畫面點選後，網頁畫面網址則在鎖頭圖示「」後接續網址mvdis.gov.tw，而詐騙簡訊網址則為「t.lymvdis.gov.tw」，點選後連結網頁卻改為yantai.net?結尾，不屬於政府機關的網址，請民眾切勿點選。

監理所提醒，民眾若收到類似詐騙簡訊，切勿輕信簡訊內容並於不明網站留下個人資訊，以免荷包失血。

為保障自身權益，監理所也建議民眾可以下載「監理服務APP」並加入會員，透過APP查詢相關交通違規罰鍰（紅單）及汽車燃料費（含機車）及情形，就可以即時查詢並確認自身監理相關資料。另外，民眾收到繳費簡訊若存有疑義，亦可洽各地區監理所站進行查證。