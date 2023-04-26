「梧棲五七藝文季」系列活動即於5月7日起跑。（梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

「梧棲五七藝文季」系列活動即於5月7日起跑。（梧棲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲區公所舉辦的「五七藝文季」系列活動即將展開，將於5月7日熱鬧登場，包括鐵馬采風、「最愛吾妻」市集等，同時慶祝梧棲人口數突破6萬大關，現場將頒發紀念牌給第6萬個設籍人口，增添幸福梧棲的氛圍。

梧棲區公所指出，5月7日是一個屬於梧棲人的特殊日子，將在朝元宮旁廣場辦理「2023梧棲57藝文季開幕暨鐵馬采風活動」，邀請在地社區、社團及達人進行表演，除歡慶梧棲生日快樂外，並慶祝梧棲人口數突破6萬大關，現場將頒發紀念牌給第6萬個設籍人口。

活動現場將同時設有「最愛吾妻」市集推銷梧棲在地特色文化藝術及美食，將藝文季一系列活動介紹給鄉親，讓整場活動輕鬆又溫馨，邀請大家一起共同來見證梧棲的美好，為梧棲獻上祝福。

梧棲區公所表示，為重現梧棲往日風華及吸引全台觀光客的目光，行銷在地產業、創造各項商機，今年特別規畫在地店家加入限定優惠活動，推出具體配合方案，嘉惠參與活動的鄉親及外地觀光客，希望藉由文藝活動怡情養性，也帶動梧棲觀光與創造經濟，為梧棲帶來人潮與錢潮，共創地方繁榮。

區長溫國宏指出，為了發掘在地特色訊息與資源，活動也廣邀本區各民間單位積極參與藝文季活動，有梧棲文化出張所、台中港酒店、梧棲行旅、震大鬱金香酒店、國際青商會、海線社區大學、席拉米餐廳、林異香齋等，公私部門大家齊心協力深耕在地特色，為這塊土地盡一份心力，創造屬於梧棲的文化品牌。

梧棲區公所表示， 5月1日至31日止，歡迎大家投稿參加「亮麗梧棲攝影比賽」，今年的攝影題材分為自然風韻組、社會人文組等2組，獎金相當豐富。另外，5月20日鐵馬采風活動，力邀對自行車戶外騎遊有興趣的全國親子大眾來參加，來梧棲騎鐵馬、吹海風、賞美景，目前尚有名額，歡迎大家趕快線上報名。