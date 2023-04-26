近來在網路上流傳一段3名騎士到高雄市大樹區義大世界往大樹方向的競速影片，該路段限速40公里，但3名騎士明顯超過許多。對於騎士變換車道未依規定使用方向燈、在道路上蛇行方式駕車，分別違反道交條例第42條及43條規定，合計每人最高可處2萬7600元罰鍰。

這段影片透過剪輯與音樂，令人感受到飆速的快感。但警方對此表示，汽機車行駛一般道路，超過速限 60 公里以上者即為嚴重超速，最高可處2萬4000元罰鍰外，並當場禁止駕駛；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照及接受道路交通安全講習。

警方對此案已經調閱監視器畫面，釐清車主身分後將通知到案說明，依規定製單告發並告誡車主行車應小心慢行，生命無價。

經統計，今年1月至4月25日止，仁武警分局於大樹區學城路執行移動式測照計取締377件，大樹區學城路沿線交通事故共計8件，其中3件駕駛人沒有受傷。