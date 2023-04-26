在嘉義縣長翁章梁、經濟發展處長江振瑋等人見證下，亞洲航空股分有限公司董事長盧天麟與天空飛行科技公司總經理李文慶簽定技術合作MOU。（呂妍庭攝）

亞洲航空股分有限公司，今正式進駐亞洲無人載具AI 創新應用研發中心。（呂妍庭攝）

以飛機維修為主要業務的亞洲航空股分有限公司，今正式進駐亞洲無人載具AI 創新應用研發中心，在嘉義縣長翁章梁、經濟發展處長江振瑋等人見證下，由董事長盧天麟與天空飛行科技公司總經理李文慶簽定技術合作MOU，盧天麟表示，公司已規畫在未來的民雄航太園區設廠，待民雄基地完成後，亞航將生產無人機。

今亞洲航空股分有限公司人員先舉辦上香、祈福儀式，隨後進行揭牌，翁章梁親自到場見證、祝福，翁章梁說，嘉義無人機發展不斷擴大，現亞創中心除集結台灣無人機能量外，也有很多國外公司有興趣進駐，包括捷克等其他國家，期待透過此平台促進國內外業者的合作，進而讓無人機以最快速的方式發展，除滿足國內需要，也滿足國外市場，謝謝這麼多人的投入，期待透過大家共同努力，讓無人機國家隊以最快速度成軍！

盧天麟說，希望讓天空飛行科技的AL-100及AL-200航向天際，並在驗證成功後行銷國際，另亞航已準備在民雄設工廠、生產無人機。至於縣府規畫在義竹鄉設飛行場，盧天麟也表示期待，說未來飛行場將會有亞航與天空飛行科技及國際大廠一同進駐，謝謝翁章梁縣長給亞航、天空飛行科技一個機會，也感謝小英總統大力支持無人機產業發展，期待未來為嘉義地區帶來更多就業機會、創造好的經濟發展。

盧天麟強調他和天空科技要合作的無人機是有高附加價值的。李文慶也說，他們正在做的事有助地方創生、能帶動嘉義發展，甚至創造市場。