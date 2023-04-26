以飛機維修為主要業務的亞洲航空股分有限公司，今正式進駐亞洲無人載具AI 創新應用研發中心，在嘉義縣長翁章梁、經濟發展處長江振瑋等人見證下，由董事長盧天麟與天空飛行科技公司總經理李文慶簽定技術合作MOU，盧天麟表示，公司已規畫在未來的民雄航太園區設廠，待民雄基地完成後，亞航將生產無人機。
今亞洲航空股分有限公司人員先舉辦上香、祈福儀式，隨後進行揭牌，翁章梁親自到場見證、祝福，翁章梁說，嘉義無人機發展不斷擴大，現亞創中心除集結台灣無人機能量外，也有很多國外公司有興趣進駐，包括捷克等其他國家，期待透過此平台促進國內外業者的合作，進而讓無人機以最快速的方式發展，除滿足國內需要，也滿足國外市場，謝謝這麼多人的投入，期待透過大家共同努力，讓無人機國家隊以最快速度成軍！
盧天麟說，希望讓天空飛行科技的AL-100及AL-200航向天際，並在驗證成功後行銷國際，另亞航已準備在民雄設工廠、生產無人機。至於縣府規畫在義竹鄉設飛行場，盧天麟也表示期待，說未來飛行場將會有亞航與天空飛行科技及國際大廠一同進駐，謝謝翁章梁縣長給亞航、天空飛行科技一個機會，也感謝小英總統大力支持無人機產業發展，期待未來為嘉義地區帶來更多就業機會、創造好的經濟發展。
盧天麟強調他和天空科技要合作的無人機是有高附加價值的。李文慶也說，他們正在做的事有助地方創生、能帶動嘉義發展，甚至創造市場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。