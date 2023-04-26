2024立委選舉陸續起跑，台北市第三選區(中山、北松山)國民黨將由 1 月剛勝出補選的王鴻薇出戰，而民進黨雖有黨部主委張茂楠等人主動表態，也傳出幾名黨內高層屬意的人選，包括前副秘書長林飛帆、前發言人李晏榕及親綠議員等。前立委郭正亮今( 26 日)指出，民進黨黨中央最後應該會徵召李晏榕，但現在檯面上的人選都是第二梯次，王鴻薇的勝率高達90%。

台北市第三選區，國民黨已提名現任立委王鴻薇出戰，民進黨的提名人選懸而未決。前立委郭正亮今在《大新聞大報卦》節目中分析，能贏的只有轉戰士林大同的議員王世堅，而陸委會副主委梁文傑、兩次落敗的吳怡農都不願參選，王鴻薇已經沒有主要敵人，勝率高達 90% 。

而據媒體報導，民進黨主席賴清德將大膽啟用年輕人參選立委，北三選區的人選，包括「太陽花世代」的台北市議員林亮君，立委賴品妤的前男友、兩屆松信議員落選的吳崢，以及民進黨性別平等部主任李晏榕、前副秘書長林飛帆等人都納入考量。台北市黨部主委張茂楠也表態參選。

郭正亮表示，黨中央最後會讓李晏榕參選，李晏榕父親是前友達光電董事長李焜耀，非常有名。李晏榕在2016 年曾經以社民黨黨籍參選過北三選區立委，拿下2.3萬票、約12% 的選票，排名第三。

郭正亮也不認為黨中央會讓張茂楠或是議員洪健益參選，因北三選區中，北松只占 20 個里，還是以中山為主，這兩人都是松山信義的議員派不上用場。他直言，檯面上的人選都是第二梯次了，都很難贏過王鴻薇。