全中運羽球賽事26日最後一天，各組雙打賽事都落幕，其中博愛國中的黃金混雙黃子源、龔嘉誼頂住地主壓力，在冠亞軍戰中以2-0取勝摘金。黃子源、龔嘉誼這兩名黃金搭檔都十分開心，未來上高中還要繼續在羽球場上拚戰，努力成為國手，在國際賽場爭光。

黃子源、龔嘉誼在國中時組成混雙組合，教練陳政雄說，當時是為了國手選拔，看中龔嘉誼在前場、黃子源後場的能力，因此想說「試試看」，未料打造出一對黃金組合。

黃子源、龔嘉誼去年獲選國手，並在2022年亞洲青少年羽球錦標賽拿到混雙金牌。雖然去年全中運不敵當時大會第一種子，但今年捲土重來，在家鄉土地上拚戰，最終順利在國中的最後一屆全中運比賽鍍金。

龔嘉誼說，先前幾場其實因為太緊張而表現不如預期，在金牌戰與黃子源遇上雲林縣西螺國中的羽球好手廖維擇、廖芮萁，第一局雙方比數膠著，龔嘉誼坦言，其實到快終局的時候「有點緊張」，所幸她與黃子源穩住心情，順利先拿下第一局。

在進入第二局後，黃子源、龔嘉誼心態上比較輕鬆，在陳政雄鼓勵下「用平常心面對」，兩人放開來打，黃子源在後場跑動勤快，打法大開大闔，陳政雄說「這才是他們平常的樣子」，最後以超前10分的比數，終結比賽，順利摘金。

在地主留下金牌，黃子源非常開心，尤其場邊有來自博愛國中的隊友、同學、師長，還有過去是競爭關係的東泰高中羽球隊，都在為他們加油，比賽「蠻嗨的」，龔嘉誼也說，賽前就有不少人幫她加油，她也不想讓親友失望，最後奪金「當然開心」。

陳政雄表示，黃子源、龔嘉誼列為大會第二種子，第一種子就是金牌戰的對手，因此一開始就預設兩組人馬會在金牌戰遇到，果不其然在金牌戰交手，賽前有看影片分析，但他也發現選手可能壓力太大，因此鼓勵他們「當作平常比賽」。

縣府教育局長、全中運執委會秘書處主任楊郡慈，以及新竹縣體育會理事長田耕豪、博愛國中校長郭雅玲等人都在場邊觀戰。

楊郡慈說，全中運比賽還有26、27日兩天，她看到選手比賽非常精采，展現不放棄、不認輸、盡全力展現「最好的自我」的精神，令人敬佩，也看到竹縣許多優秀的選手包含角力、擊劍、羽球等，也感謝教練、師長的陪伴與鼓勵。