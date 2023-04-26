林試所研究人員指導學生種植漏盧、新竹油菊及島田氏雞兒腸等稀有植物。（林管處提供／李京昇苗栗傳真）

新埔國小即將畢業的六年級學生，親自採集製作植物標本，在校園建置植物標本展示牆，為學弟妹留下生態教材，象徵在地知識傳承的意義。（林管處提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗通霄地區的淺山丘陵地是低海拔珍稀植物分布的重要熱點，新竹林管處與林業試驗所與在地新埔國小合作，採種培育珍稀植物，由即將畢業的6年級學生，將台灣破傘菊在內的10餘種稀有植物，種植在校內的「珍稀植物迷你保種園」，同時結合植物標本製作課程認識在地植物生態，期待保育觀念向下扎根，更讓稀有植物能代代繁衍。

新竹林管處處長夏榮生指出，約有50種受威脅植物分布在苗栗沿海丘陵地，其中更有20餘種分布在通霄新埔社區的嶺頂附近，但這些珍稀植物未被現有保護留區系統保護。因此，近幾年林管處與林試所攜手合作，積極復育這些珍稀植物，並培育在地特色稀有植物庭梅、三葉埔姜、新竹油菊等作為植樹節贈苗活動推廣。

這次更進一步與植物生育地的社區小學新埔國小合作建置珍稀植物迷你保種園，讓這些植物能在原棲地的山腳下異地備份繁衍，降低滅絶風險，並發揮教育與保育推廣的目標。

新埔國小校長王慶華表示，學校校園依山面海，除致力於推廣海洋教育創新課程外，近幾年與林管處與林試所的互動下，得知新埔後山是臺灣破傘菊、新竹油菊、漏盧等數10種珍稀植物的生存地點，選擇在本校推廣里山珍稀植物保育活動別具重要意義。

他說，從去年開始學校將植物保育融入校園特色課程，透過互動學習融入校園教育，讓我們的孩子能從中獲取保育知識。本次活動由即將畢業的6年級學生，親自採集製作植物標本，在校園建置植物標本展示牆，留下生態教材予學弟妹，象徵在地生態知識傳承的意義。

此外也共同親手將在地珍稀植物種植在校園內，同學們並相約畢業後會回校看看這些植物。新埔國小也將在4月29日校慶舉辦悠遊走淨新埔里山活動，帶領全學師生從校園出發，經心型公路到嶺頂福德祠，淨山與認識里山生態，希望藉此能深化學生保育觀念，投資下一代成為環境保護的小小種子。

新竹林管處表示，近年因為初春乾旱，用火不慎引發火燒山日益頻繁，加上外來種大黍入侵及土地開發等因素，都可能危及稀有植物的棲息與生存空間，珍稀植物的保育工作刻不容緩。未來也將持續在竹苗淺山推廣珍稀植物保育與復育，並宣傳森林防火與生態保育理念，與社區共同維護淺山生態與森林資源。