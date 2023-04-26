母親節即將到來，台南市政府社會局將於5月13日上午在南區虹韻文創中心舉辦2023年母親節感恩表揚活動，今天提前公布獲表揚的55位母親名單。市長黃偉哲除恭喜、感謝受到表揚的母親，對子女、家庭及社會的付出外，也預祝所有媽媽母親節快樂。

社會局表示，今年表揚的類別有5大類：替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」3人；照顧家中身心障礙子女或本身非身心障礙者照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」8人；秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina（伊娜／媽媽）」2人；家庭遭受變故及困境，刻苦持家及自強不息的「自強媽媽」4人；教養子女健全發展，鼓勵子女從事對國家社會發展有貢獻工作的「慈暉媽媽」38人。其中，新市區公所推薦的93歲慈暉媽媽周楊素蓮，為此次表揚活動中最年長的媽媽。

表揚名單如下：

一、慈馨媽媽：南化區公所－廖張巡、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所－張素靜、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所－許阿惠。

二、慈萱媽媽：社團法人臺南市心智障礙關顧協會─謝雅芳、社團法人台南市聲暉協進會─黃淑菁、社團法人臺南市無障礙協會─簡玉秀、社團法人台南市腦性麻痺之友協會─黃美惠、社團法人臺南市慈光心智關懷協會─蔡林彩月、社團法人台南市脊髓損傷者協會─黃美惠、社團法人樂活關愛協會─陳家惠、社團法人台南市癲癇之友協會─陳美香。

三、原住民Ina：臺南市政府原住民族事務委員會－石鳳妹、莊玉英。

四、自強媽媽：白河區公所─陳莉莉、下營區公所─陳淑萍、安南區公所─陳香清、東區區公所─黃惠香。

五、慈暉媽媽：新市區公所─周楊素蓮、新化區公所─林金葉、善化區公所─林節子、安定區公所─王周妙、山上區公所─楊王秋月、南區區公所─陳玉英、安平區公所─林妙香、中西區公所─葉惠珠、北區區公所─張蘇來受、北門區公所─吳林貴美、西港區公所─黃方淑鳳、將軍區公所─吳陳阿寡、七股區公所─周蔡玉綢、佳里區公所─黃李金蘭、學甲區公所─陳侯阿絹、六甲區公所─黃賴燕環、麻豆區公所─陳絹、大內區公所─金士奐、官田區公所─林陳金來、下營區公所─沈姜冷、東區區公所─許劉戊昭、左鎮區公所─黃素真、玉井區公所─卓李順敏、楠西區公所─陳葉玉真、南化區公所─張李秀琴、仁德區公所─黃王玉霞、歸仁區公所─張黃月桂、龍崎區公所─楊李秋、關廟區公所─許牡丹、鹽水區公所─魏翁素時、東山區公所─趙雪貞、柳營區公所─黃謝庚猜、新營區公所─高謝金滿、白河區公所─董蘇金寶、後壁區公所─廖黃夜好、永康區公所─張珠綿、永康區公所─李賴春綉、安南區公所─施邱錦雀。