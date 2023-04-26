5月1日起新冠肺炎由法定傳染病第五類改為第四類，5月20日、21日舉行的國中教育會考要怎麼舉行？教育部表示，今年國中會考由考生自主決定要不要戴口罩及開放家長陪考，此外確診者也可應考，試務單位將視他們情況安置於備用試場應考。

今年國中教育會考全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬8673人，比去年的19萬9318人少645人，是連續第二年不到20萬人，也創下歷年最低報名人數紀錄。國中教育會考是每年最大規模的升學考試。

不過新冠肺炎疫情已近入尾聲，5月1日起由法定傳染病第五類改為第四類，指揮中心也於同日解編，因此今年國中教育會考也回歸疫情前相關應試作為。

教育部表示，年會考採由考生自主佩戴口罩方式進行，口罩自行準備，但進入醫護站之人員，均應佩戴口罩；同時，因應疫情趨緩，開放家長陪考。

教育部指出，新冠肺炎已自法定傳染病第五類改為第四類，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，這類考生若有調整至備用試場或醫療場所應試需求，必須提出申請，考區試務會受理申請並同意後，將視考生情況安置考生於備用試場。

教育部說，今年國中教育會考用餐時不再提供隔板，但考生得自備隔板使用；試場維持開放冷氣服務，以及提供各考場內外部環境清潔、消毒、出入處提供消毒用品以供手部清潔使用。