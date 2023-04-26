有些人事業心強，總是把工作和生活混在一起，甚至沒辦法好好休息，小孟老師在臉書上分享天生勞碌命的前3名星座，依序是金牛座、牡羊座、水瓶座，其中第1名的金牛座總是任勞任怨且很有責任感，而他們在工作上會因為事情很快處理完成，讓老闆不停交代更多事項，並且需帶回家處理。

▍第3名：水瓶座

水瓶座在工作中不僅想要展現自己，而且也想要超越別人，所以會把全部的事情都一肩扛起，搞得自己很煩悶，又必須要把很多事情做完。建議別把太多事情攬在身上，也不要有太多的欲望，可多出外踏青，將會發現人生不是只有工作而已。

▍第2名：牡羊座

牡羊座是標準的工作狂，喜歡把大部分的生活埋首在工作中來換取成就感，但隨著年齡逐漸增加時，才會發現自己怎麼會這麼忙，大多數的牡羊都認為不斷地工作與賺錢才是人生的真諦，反而讓自己過度操勞健康亮紅燈，需特別注意。

▍第1名：金牛座

金牛座非常的勞碌命，他們總是任勞任怨又很有責任感，不管是主管或同事交代的事情都會使命必達，有時因為在工作上會很快把事情完成，所以老闆會交代更多事情，讓他們無法拒絕，甚至還需要帶回家處理，所以金牛座是最苦情的星座。