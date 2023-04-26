海龍計畫總裝置容量達1,044MW，場址位於彰化外海50公里處，水深最深可達55公尺，裝置規模及地質環境皆相當具挑戰性，經過多面向標準評估後，海龍最終擇定台船作為水下基礎基樁合作夥伴。
台船總經理魏正賜表示，台船具備相關實務經驗，此次承製海龍63支水下基礎基樁，有信心絕對會如期如質交付。海龍離岸風電風場預計2025-2026年間併聯發電，風場商轉後將成為台灣史上最大單一風場，將可供應超過1GW乾淨能源，提供超過百萬家庭用電。
台船(2208)為海龍離岸風電計畫2A風場63支水下基礎基樁供應商，雙方在去年底簽署製造合約後，台船已進行鋼材採購、打造全新產線，這月舉辦開工典禮，預計於明年第3季交付最後一批水下基礎基樁，雙方盼如期如質達成國產化目標。
海龍計畫總裝置容量達1,044MW，場址位於彰化外海50公里處，水深最深可達55公尺，裝置規模及地質環境皆相當具挑戰性，經過多面向標準評估後，海龍最終擇定台船作為水下基礎基樁合作夥伴。
台船總經理魏正賜表示，台船具備相關實務經驗，此次承製海龍63支水下基礎基樁，有信心絕對會如期如質交付。海龍離岸風電風場預計2025-2026年間併聯發電，風場商轉後將成為台灣史上最大單一風場，將可供應超過1GW乾淨能源，提供超過百萬家庭用電。
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