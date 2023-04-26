學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境祭典去年登錄為國家重要民俗。（慈濟宮提供／張毓翎台南傳真）

去年登錄為國家重要民俗的學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境祭典，將於30日一早舉行，近來各藝閣、陣頭都馬不停蹄地演練和準備，有鑑於新冠肺炎疫情趨緩，又適逢假日期間，警方預期將吸引上萬名各地民眾參與隨香。

慈濟宮表示，上白礁祭典的民俗歷史悠久，相傳學甲先民於明鄭時期來台拓墾落地深耕，逐漸形成學甲13庄的規模，早年先民在保生大帝聖誕期間會前往福建白礁鄉祖廟謁祖，稱「上白礁」，後因海上風險改於先民登陸地方將軍溪遙祭，年年舉辦，每4年擴大遶境路程包含學甲13庄所有範圍。

學甲上白礁去年9月經文化部公告為國家重要民俗，正式成為台南市第6項重要民俗。慈濟宮說，百年民俗獲此榮耀，意義非凡，30日上白礁祭典當天，文化部長史哲將會前來頒贈國家重要民俗證書，這是對參與的學甲人最大鼓勵與肯定。

學甲上白礁融合許多在地民俗特色，包括白礁亭祭典、將軍溪畔的「請水火香」，以及香陣隊伍的輦宮文化、真人藝閣、文武陣頭，宋江陣、蜈蚣陣，且沿路上可見不少家戶設置點心站，讓隨香人員休息、補充體力，展現當地的人情味。

隨著疫情逐漸趨緩，戴口罩等防疫措施解禁，預估今年參與的人潮會增加，為了讓遶境期間，維持交通順暢，學甲警分局將派員在27處重要路口站崗，指揮疏導人車，30日當天管制學甲區中正路、濟生路、成功路和慈濟宮周邊巷道，以及頭前寮白礁亭周邊道路，警方提醒用路人留意、配合。