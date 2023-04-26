賦稅署說明，房屋稅繳款書由直轄市及縣（市）地方稅稽徵機關填發郵寄納稅義務人，倘納稅義務人尚未收到，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，亦可利用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證登入地方稅網路申報作業網站線上查繳稅款。

為利納稅義務人繳納稅款，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者的App繳稅。

賦稅署提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅義務人，請在帳戶內預留足額存款，以備提兌。

該署特別說明，納稅義務人受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，得依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。為協助納稅義務人申請事宜，財政部於110年6月30日修正發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，相關規定、申請流程及申請書格式，置於該部網站「因應嚴重特殊傳染性肺炎專區」(https://www.mof.gov.tw/covid19)，可自行下載運用；該專區亦設有各地方稅稽徵機關諮詢窗口，納稅義務人可多加利用。