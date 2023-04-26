健康觀念普及，許多人希望少油烹調，能少油烹煮的不沾鍋成為廚房必備鍋具，但使用錯誤，恐會讓人把毒素吃下肚，衛福部食藥署與毒物科醫師提醒民眾4大不沾鍋的注意事項，包括避免高溫空燒、勿用尖銳鍋鏟破壞塗層表面、勿在高溫下沖水、定期汰換更新。

食藥署在《食品藥物安全週報》表示，金屬材質具有耐熱、耐摔、導熱佳等特性，因此常做為烹飪器具，但加熱時常與食品產生沾黏問題，因此有不沾塗層產品問世，即所謂的不沾鍋，常見的不沾塗層以聚四氟乙烯（PTFE）材質為主，即俗稱的鐵氟龍，是一種耐冷、耐熱又耐腐蝕的聚合物，能抗水、抗脂，避免沾黏，此外，研究顯示此材質在360℃才會降解，這溫度遠高於烹調、烘焙（約250℃），因此正常使用含不沾塗層鍋具，並無安全疑慮。

但食藥署提醒，由於不沾鍋的特性，民眾使用上要掌握要點，才能用得安全又安心。第一為避免高溫空燒，因高溫空燒會使溫度急速升高，可能導致塗層結構破壞，進而釋放有害物質。

第二為避免物理性破壞，勿用金屬等銳利器具在鍋中翻炒敲，以免破壞塗層表面的完整性。第三為定期汰換更新，若發現不沾塗層出現剝落、刮痕、變色、不正常凹凸等異常情況，就應更換新品。

此外，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，不沾鍋若處高溫時就被冷水沖洗，塗層可能會裂開、剝落而受損，因此剛烹調後的不沾鍋千萬別用冷水沖洗。