嘉義市魚市場閒置多年。（廖素慧攝）

嘉義市果菜市場長期閒置。（廖素慧攝）

嘉義市文化中心、博物館及秀泰影城商圈人潮多，停車一位難求，阿里山林業鐵路及文化資產管理處委外營運停車場，預計6月起提供約240個各式停車位，嘉義市議員蔡文旭則督促閒置已久的果菜市場、魚市場也應規畫作為停車空間，以因應假日停車位不足的燃眉之急。

蔡文旭今天針對市府交通處提出停車場開闢的工作報告，認為市府要更主動積極與阿里山林鐵文資處洽商，在文化中心、博物館、假日花市周邊的果菜市場、魚市場、玉山一村及二村等長期閒置空間，增闢停車場、停車格，以緩解每到假日這個人潮集中區，車滿為患，停車一位難求的問題。

阿里山林鐵文資處表示，該處於去年12月已將玉山一、二村間0.82公頃土地，標租委外經營收費停車場，規畫238格停車位，包括5個大型停車格、5個婦幼停車格、3個綠能車輛專用格以及5個身心障礙停車格，硬體建設已完成，正在申請停車場登記證，預計今年6月開始營運。

阿里山林鐵文資處又指出，玉山一、二村及果菜魚市場作為臨時停車場的建議，由於玉山一、二村目前還有住戶，且此範圍有保留林業文化價值的歷史建築，部分正補助款辦理修復，不宜全面開發作為臨時停車場使用。

舊果菜魚市場現階段已提供大型活動停車及消防演練使用，並出租給交通部鐵道局作為鐵路高架化工程所需用地等進行活化利用。

舊果菜魚市場是阿里山林業村促參範圍，規畫推廣林業文化，該基地規畫作為林業主題之五星級國際觀光飯店，兼備親子遊樂設施、購物商場、林業產品展售中心、藝文沙龍及主題餐廳等複合式空間，預計今年9月上網公告招商。