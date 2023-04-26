國民黨今（26）日正式提名北市議員徐巧芯參選台北市第七選區（松山、信義）立委。由於徐巧芯近期與對手、民進黨市議員許淑華頻頻就「出席費」一事交火，無黨籍前台北市議員林穎孟，還在臉書Po出一張徐疑似沒出現在議場的照片聲援，反遭到打臉，對此，徐今在臉書Po出了出席議會質詢的照片，調侃了綠營側翼一番。

徐巧芯今在臉書發文表示，在國民黨中常會完成提名後，就回到了台北市議會質詢，徐也強調，她有特別打卡，希望綠營側翼不要見獵心喜、又再度翻車了。

許多網友也在徐巧芯的貼文留言，意見包括「預祝妳再下一城，順利當選立委」、「真好心，還提醒塔綠斑別翻車」、「徐巧芯已經成為最強小雞代表，可以幫助大家輔選全台了」、「要記得看今天許淑華有沒有到場喔」。

另外，針對許淑華昨受訪時喊話，希望來場君子之爭，徐巧芯當時馬上拒絕，她並表示，自己是「松信惡女」，對於民進黨的政治人物與側翼，一定是抱持著「趕盡殺絕」的態度。