屏東黑鮪魚文化觀光季即將登場! 屏東縣政府將於5月6日至7月2日推出系列活動，除舉辦海洋音樂會、黑鮪魚季台啤民歌之夜、美食推廣宴、雙語導覽小旅行等活動外，本次造型扭蛋機更推出4款特別限定商品-「東港聲景鑰匙圈」，民眾只要將手機放在鑰匙圈上相互感應，即可聆聽東港的聲音，還可將在地風情隨身帶著走，邀請全國好朋友們趕快來蒐集，眾多好禮絕對讓您收穫滿滿！

2023屏東黑鮪魚文化觀光季登場5/6~7/2將展開一系列的活動。(屏東縣傳播暨國際事務處提供)

屏東縣傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季自開辦以來已邁入第23年，成功打造知名的國家品牌節慶活動，為讓黑鮪魚季活動更加國際化，今年特別融入雙語元素，規劃推出5條主題遊程，有週末出團的一日小旅行，也有平日可出團的在地體驗，搭配雙語導覽介紹，將吸引更多外國遊客深入了解黑鮪魚文化觀光季，同時縣府也將於東港光復路的「海產街」佈置燈景裝置藝術，營造黑鮪魚季熱鬧氛圍。

4款特別限定商品-「東港聲景鑰匙圈」，民眾只要將手機放在鑰匙圈上相互感應，即可聆聽東港的聲音(屏東縣傳播暨國際事務處提供)

傳播處指出，本次黑鮪魚文化觀光季由5月6日的「海洋音樂會」揭開一系列活動序幕，將邀請炎亞綸、許富凱、鼓鼓、Ozone、黃妃等藝人，老中青少超強卡司絕對嗨爆東港，其中，還有本次推出的4款特別限定扭蛋紀念品「東港聲景鑰匙圈」，只要將手機開啟網路放在鑰匙圈上就可聆聽東港的聲音，隨時隨地將在地風情以聲音的方式帶著走，相當特別，千萬別錯過!

黑鮪魚文化觀光季由5/6的「海洋音樂會」揭開一系列活動序幕，老中青少超強卡司絕對嗨爆東港(屏東縣傳播暨國際事務處提供)

另外，5月6日至7月2日活動期間每日上午11時至晚間6時在東港候船室外有造型扭蛋機，遊客只要花100元即可獲得1次扭蛋機會，每日限量提供(平日150份、假日250份)，同時還可以免費獲得1份造型可愛的限量鮪魚燒，此次扭蛋獎品也相當豐富有iphone14、AppleWatch、小米手環7、飛利浦氣炸鍋、歌林負離子清淨器等以及在地店家提供各種優惠禮券。

隨著疫情解封，今年黑鮪魚文化觀光季也恢復舉辦「美食推廣宴」，活動於6月10日晚間6時在東隆宮廣場前舉辦，現場將運用在地食材，推出10道精緻料理，限量100桌，於5月8日開放預約報名，活動現場將布置成紅寶石歌廳秀，並邀請潘佩莉、陳孟賢、朱海君於現場演唱，享受美食之餘還能看表演。

5/20的民歌之夜超強卡司，重溫民歌時期的回憶。(屏東縣傳播暨國際事務處提供)

屏東黑鮪魚文化觀光季此次也與高鐵假期和一卡通公司合作，只要在黑鮪魚季期間購買高鐵假期3條屏東小琉球遊程，前500名的遊客即可獲得面額400元的美食券，可於華僑市場內逾100家商家使用，並獲得東港聲景鑰匙圈1個、免費扭蛋1次及鮪魚燒1份，而一卡通公司特地與東港在地店家合作，提供行動支付優惠方案。

在黑鮪魚季期間購買高鐵假期3條屏東小琉球遊程，前500名的遊客即可獲得面額400元的美食券，可於華僑市場內逾100家商家使用，並獲得東港聲景鑰匙圈1個、免費扭蛋1次及鮪魚燒1份。(屏東縣傳播暨國際事務處提供)

今年屏東黑鮪魚文化觀光季活動優惠享不完，更多活動詳情請至屏東縣政府官網、黑鮪魚季活動官網(https://www.amazing-pingtung.com/ptcf) 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。