雲林縣虎科大校園徵才博覽會，吸引上千名學生與待就業民眾前來。（虎尾科大提供／張朝欣雲林傳真）

雲林虎尾科大與勞動部26日共同舉辦「2023虎嘯好薪情，校園徵才博覽會」，超過百家國內外企業設攤徵才，數量為近年來最多，產業多元含括半導體、精密機械、綠能、飛機維修等，提供約3500個工作機會，後疫情時代產業轉型求才孔急，職缺平均月薪30K以上，其中半導體與資通訊科技產業更祭出60K薪資搶人才。

虎尾科技大學與勞動部雲嘉南分署合作辦理校園徵才博覽會迄今超過9年，創造畢業生92％高就業率，今年更吸引台積電、上銀科技、緯創資通、矽品精密工業、光陽集團、榮田精機、台中精機、義美食品等110家企業前來覓才，吸引上千名學生與待就業民眾前來，現場熱鬧滾滾。

勞動部雲嘉南分署副署長許慧香表示，虎科大辦訓成效受各界肯定，在業界也相當有名聲，產學合作與專業教學更是有目共睹，每年皆吸引眾多廠商參與就業博覽會，為青年學子或待業民眾銜接職場，未來也希望與虎科大有更多產業人才培訓與職涯發展的合作。

虎科大校長張信良提到，因應高速數位化時代，虎科大整合電資、管理與文理3大學院組成跨領域教師團隊，提升學生技術分享合作與綜整能力。校內職涯輔導機制方面，為畢業生量身訂作就業職能診斷諮商與職涯輔導課程，幫助學生強化自身優勢，加值就業競爭力。

虎科大職涯發展中心主任郭漢鍠指出，校園徵才博覽會為勞資雙方提供良好的開放交流平台，除協助畢業生與在地青年就業媒合外，也能提早為企業薦才選才，解決缺工問題，加速產業更新。同時透過大型徵才活動，對於應屆畢業生在校最後一哩人才培育，能更完美鏈結職場，迎接人生新階段的啟航。