台北市長蔣萬安26日下午進入議會，針對市府追加預算進行專案報告。其中追加預算中有2.34億要用於賠付台北藝術中心設計監造廠商，引發藍綠議員質疑。對此國民黨台北市議員吳世正指出，前市長柯文哲任內決定的事，蔣萬安市府不需要跟著背鍋，並表示「抽回對議會的提案是可以的」，要求蔣萬安再多考慮。

吳世正指出，在台北市前市長柯文哲任內，不僅在104年終止城市博覽會聚落計畫，而賠付了1.8億；105年則是提前拆除台北車站前的國光客運西站，市府就支出3228萬的賠償金，甚至只要晚幾個月等合約到期再拆除就可以免賠付，「柯文哲說拆就拆，根本把市庫當私房錢來花。」吳世正接著表示，同年度的南港機廠聯合開發案，也是因為柯文哲片面說不蓋就解約，直至107年賠付了2.4億，「全數都未跟議會討論，而是柯文哲市府自行賠付給廠商」。

台北市長蔣萬安（左起）26日向民眾黨及新黨議員說明本會期重大法議案，會前與民眾黨市議員陳宥丞及黃瀞瑩握手致意。（范揚光攝）

針對北藝中心2.34億賠償問題也被列在追加預算中，國民黨台北市議員吳世正質疑，為何市長蔣萬安上任後還要替柯文哲市府政策背鍋？當時僅在柯市府與北藝營造廠商自行調解後拍板賠付2.34億，未經議會同意也沒有經過客觀仲裁，「經過客觀仲裁後，或許有可能只要陪1億，甚至也有可能不用賠，不應該柯文哲認了你也認了。」吳世正說，這些都是公款，是納稅人的錢，不應該柯文哲做決定，蔣萬安就得挨打，「請市長再考慮，抽回對議會提案是可以的」。