EY Consulting Vietnam Joint Stock Company General Director, Huong Vu分享，越南擁有戰略性的地理位置、符合國際的經貿環境、具競爭力的勞動力、政治穩定等優勢，是外國投資企業首選目的地。

她指出，「在1988年越南吸引第一批外國投資之後，越南政府體認到外國企業直接投資對越南的經濟發揮重要作用。針對BEPS 2.0支柱二(Pillar two)的影響，越南成立了特別工作小組，正努力尋找最佳解決辦法。越南身為接受投資的國家，也在考慮經濟合作暨發展組織(OECD)的相關建議。

隨著全球經貿局勢變化，越南在近幾年受到臺商及其他各國電子業的青睞成為布局重鎮。尤其是鄰近中國的北越，由於優越地理位置、相對低廉的人力和土地成本，以及越南廣泛的自由貿易協定(FTA)等，吸引許多台灣電子大廠擴大到北越投資，並吸引眾多上下游零組件廠商進駐形成新的電子產業聚落。

安永越南中文服務平台總監曹耀文分享，越南政府向外國投資者提供保護及優惠措施，包括進口關稅豁免、加速折舊、增加計算應稅收入之可扣除費用及土地租金減免等。

台商須留意進駐越南廠房建立及工廠管理事項，有以下三種方式可選擇以獲准在所需地點建立廠房：直接租用設施適合需要小規模土地之企業；若在工業園區、加工出口區或新高區租用土地，則適合需要使用土地期間40至50年之企業；直接向國家租用土地適合計畫更長時間之企業。企業需準備實施投資專案申請、投資項目的建案、財務報表等作為申請投資許可證(IRC)及準備營業執照(ERC)。