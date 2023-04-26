第一金投顧26日舉辦產業論壇暨投資說明會，聚焦最新市場動向。第一金投顧董事長陳奕光認為，台股第二、三季整理格局機會較高，預料半年線、年線即將黃金交叉，大盤短線有望止穩，在企業獲利下修進入尾聲情況下，看好第四季將是全年高峰，有機會挑戰「萬七」大關。

在市場風險部分，陳奕光認為，需持續關注美經濟四大下行風險指標，第一，目前就業穩健不等於無衰退疑慮；第二、大規模裁員暗示裁員速度正在加快；第三、製造業仍在主動去庫存，且庫存數據尚未落底；第四、銀行放貸條件收縮將壓抑經濟成長動能。

不過，陳奕光分析，目前庫存調整界定為小衰退循環，而金融業爆雷事件仍屬於「表內風暴」，是由資產負債表調整導致流動性風險，雖然可能還有類似事件發生，但不必太過悲觀。

而市場擔憂指數有回測12,629點可能，陳奕光則點出，大盤要回到當時位階，相當於外資要再賣超台股逾兆元、新台幣匯率大幅貶值，以及台積電價位跌破400元，換算本益比不到12倍，他坦言，若真的出現這樣的布局機會，反而應該要勇於買進。

展望後市，陳奕光認為，第二季仍是傳統淡季，第三季有除權息點數約800點影響，相對修正機會較高，但第四季可望谷底反轉向上，尤其統計在Fed停止升息期間，台股漲多跌少，因此維持年底前還有高點，指數有機會挑戰萬七大關。

就產業面而言，電子業第二季可望落底，下半年迎來復甦「三部曲」，第二季以TV、手機、零組件及顯卡新品鋪貨；第三季為伺服器、工控庫存調整進入尾聲，第四季則留意AMD、Intel新平台放量出貨，台積電、聯電、聯發科三雄為重要觀察指標。

另外，近期台股拉回整理的情況下，陳奕光建議，關注「Triple A概念」，包括蘋概（Apple）、能源（Advanced Energy）、先進製程（Advanced）、軍工（Army）及AI、車電、解封（A Dream）等亮點產業。