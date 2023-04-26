台積電競爭對手三星，屋漏偏逢連夜雨，不僅獲利慘爆，還得繳交近百億元侵權賠償。

三星遭美國科技公司Netlist控告涉嫌侵犯五項專利技術，德州聯邦法院判決三星應賠償3.03億美元（約4000億韓元、92億台幣），消息一出，韓媒對此感到不滿，因為三星第一季才賺6000億韓元，卻要向美國繳納 4000億韓元罰款，怒批「裁罰太重了」。

綜合外媒報導，Netlist是美國生產電腦記憶體的公司，總部位於加州爾灣市。2021年12月Netlist指控三星旗下用於雲端伺服器和資料密集型技術的記憶體產品侵犯其五項專利，因此要求三星賠償4.04億美元（約台幣123億元）。

此前三星與Netlist曾有專利使用協議，但該協議於2020年終止，三星在審判過程中強調，Netlist專利獨創性不足，因此沒有效力，且自己使用的技術與Netlist並不相同。三星同時主張，即使侵害專利，需要支付的專利費也不過800萬美元。

但德州馬歇爾市陪審團經過6天討論後，近日裁定三星侵犯專利判賠3.03億美元（約4000億韓元、92億台幣）。

事實上，三星今年第一季獲利只有6000億韓元，年減95.75%，如今美國大刀一揮，4000億韓元沒了，等於少掉三分之二獲利，恐導致營運雪上加霜。