新竹縣某社區以「免下車登記」為由，要求外送員繳交150元管理費，讓許多外送員氣炸，雖然管委會已撤除該決議，但該社區疑似遭到外送員抵制，Google Map上被標註「外送員拒送」、「外送員要留下150買路財」等字，還出現叫不到外送的住戶崩潰求饒：「不要棄餐了，沒有要收管理，一直重新配對是在幹嘛啦」。

日前有外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》抱怨，新竹縣某社區發出公告，因送餐必須先到管理室登記才能進入社區，為減少外送員的困擾，預計5月1日起納入管理，要外送員繳交150元年費。消息曝光後，引發網友熱議，更引爆許多外送員的怒火，痛批：「撈錢撈到外送員身上來了」、「以後這社區我都不送了，一律拒單」。

實際搜尋該社區管理委員會，發現被加註「外送員拒送」等字。（圖／翻攝自Google Map）

雖然事後管委會緊急撤銷該公告，但仍無法平息眾多外送員的怒火，在Google Map上搜尋該社區，會發現被標註「外送員拒送」、「外送員要留下150買路財」等字眼。對此，有其他外送員發現，疑似是該社區的住戶因為一直叫不到外送，特地在管委會的Google評論留下5星好評，向外送員求饒：「拜託各位外送大哥大姐，不要棄餐了，沒有要收管理費，一直重新配對是在幹嘛啦」。

有外送員發現疑似該社區的住戶在Google Map留下5星評論向外送員求饒，不過該則評論已遭到刪除。（圖／翻攝自Google Map）

貼文一出，網友紛紛留言，「笑死！不要招惹外送員」、「那個天才主委可以下台了」、「是裡面的住戶，有這樣的管委會、有這樣的委員真的很丟臉，所有外送員，辛苦了」、「他們社區單量很多耶」、「真的訂餐率超高，然後都沒人要送哈哈哈哈」、「團結真有力」。