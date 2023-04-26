為避免年輕學子，因為周遭成人吸毒、同儕的引誘或好奇而接觸毒品，致損害個人健康、影響社會治安。金門縣警局少年警察隊於今(26)日下午應金沙國小之邀深入校園宣導，指導小朋友如何避免、拒絕毒品的危害及地區最新的毒品查緝情形，為國家未來的主人翁身體健康與人身安全把關。

金警少年隊長李鑫鍇今日下午受邀前往金沙國小，對該校全體師生宣導說明當前國內毒品犯罪類型、毒品查緝態樣、為什麼會吸毒、各種新興毒品、毒品對人體的危害、如何避免、如何拒絕毒品的危害及金門地區最新毒品查緝情形，以及近期金門地區年輕學子常犯的偏差行為類型及有關「跟蹤騷擾防制法、兒少性剝削防制法」等切身關係之議題，提供最新資訊。

警方指出，藥物濫用者的外觀徵狀，通常會出現如(一)眼部：瞳孔不正常放大或縮小、眼眶泛黑、眼睛出血、常流眼淚。(二)鼻部：鼻孔發紅、破皮、流鼻水、鼻孔殘留粉末等。(三)口部：持續性口乾舌燥、說話含糊不清。(四)皮膚：皮膚潰瘍、紅斑疹、靜脈炎等。(五)體重：喪失食慾、體重急速減輕。(六)其他：反胃、嘔吐、目光呆滯、手部顫抖、頻尿等。

另外，藥物濫用者的行為表徵，如(一)情緒方面：多話、易怒、噪動不安、精力旺盛、不易疲倦，或精神恍惚、沮喪、好辯，無意義的重覆動作，情緒上出現焦躁不安、幻覺。(二)生活方面：睡眠習慣改變(嗜睡或失眠)、對課外活動缺乏興趣、常無理由的外出不歸、神秘兮兮、衛生習慣變差、逗留在電玩遊樂場所、對熟人迴避、結交一些行為怪異的朋友。(三)行為方面：注意力不集中、反應力變差、常向家長親友要錢或借錢、說謊、偷竊、欺騙、經常逃學逃家、作息顛倒、常討論有關藥品或不法的事、經常表示生病或頻到藥局買藥，卻又刻意隱瞞。

警方也提供藥物濫用可能產生的異味及異樣，如(一)異味：使用K菸者會有強烈的塑膠味、吸食安非他命有燒焦味等。(二)異樣：手臂有注射針孔痕跡，為了掩飾針孔而不分季節穿長袖衣褲，出現疑似吸食毒品的器具如吸管、小瓶裝藥水、玻璃管或容器、鋁箔紙、夾鏈袋、曬乾的葉子、自製香菸、針頭等，發現點眼藥器具，新使用漱口水、口腔芳香劑，發現處方藥如止痛劑、鎮靜劑或其他不明藥物。

警方表示，打擊毒品犯罪是持久性、整體性、全面性的工作，警方不會鬆懈，也希望全民能夠勇於檢舉、支持，呼籲民眾如發現周遭出現上述跡象時，請立即撥打110通知警方，共同為金門的治安盡一份心力。

金門縣警局長盧廷彰說，遠離毒品才是智舉，希望大家秉持「建立校園安全預防機制，加強防制毒品及幫派滲入校園犯罪」的理念，呼籲縣民朋友面對不明網路訊息，務必保持警覺、提高戒心，勿因一時好奇而誤觸毒害。

警方也呼籲，請大家持續支持拒絕毒品反轉毒害四行動：1.珍愛生命(愛自己)2.防毒拒毒(拒菸、酒、毒沾身)3.知毒反毒(打擊毒害-毒品止步)4.關懷協助(積極轉介)。如發現家人或親友有使用毒品情形，請撥打24小時免付費戒毒諮詢專線：0800-770-885(請請您，幫幫我)，由專業人員提供諮詢，諮詢內容全程保密，助藥物濫用者早日脫癮而出。