小門村長章娥攜帶一把長柄鐮刀到場幫忙，勤務人員立即以章村長之鐮刀，及消防車上之之器材剪除仙人掌，清理出一條通道，順利將受困民眾安全帶出。（澎湖縣消防局提供）

來自台北市的薛姓遊客，為了撿拾被風吹落的帽子，不慎摔下長滿毒刺的仙人掌樹叢之中，痛的哀哀叫，澎湖縣政府消防局26日11時50分受理民眾報案，立即派遣西嶼分隊2車4人前往現場救援，並由小隊長沈瑞中負責帶班，順利將這位誤入「仙人叢」中的老翁救出。

西嶼消防分隊的勤務人員據報，在小門村地質館旁有一位遊客摔落仙人掌樹叢之中，請求派遣人車前往救援，到達現場經查係現年60歲的薛姓遊客(臺北市人)，在前往鯨魚洞景點的路上，因帽子被風吹落斜坡之仙人掌叢中，在撿拾帽子時，不慎跌落仙人掌樹叢動彈不得。

當時小門村村長章娥攜帶一把長柄鐮刀到場關心幫忙，勤務人員立即以章村長之鐮刀，及消防車上之之器材剪除仙人掌，清理出一條通道，順利將受困民眾安全帶出。

經救護人員對薛姓民眾進行檢傷，其手腳遭仙人掌刺傷，並尚有多支尖刺留置於手腳上，勤務人員遂小心將餘刺拔除，並協助患者清洗傷口。事後，患者婉拒救護車送醫治療，自行離去。