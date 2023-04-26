阿塱壹古道26日驚傳意外，一名年約60歲的婦人走在阿塱壹古道約2公里處時，突然覺得心臟不適、進而昏迷，屏東消防局獲報後，立即派遣人員到場搶救、並申請直升機吊掛救援，但警消接觸到婦人時，她已呈現OHCA（到院前無生命跡象）狀態，稍早直升機將她送到恆春機場後，立即送醫急救。

6旬婦人走阿塱壹古道走到無生命跡象，直升機緊急吊掛救援。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局指出，26日早上11時38分，旭海安檢所通報牡丹鄉阿塱壹古道約2K處有急病救護，現場患者女性年約60多歲，有心臟不適、昏迷、張口呼吸等狀況，當下立即派遣牡丹、滿州及大隊部共5車9人由大隊長陳昆武帶隊，並攜帶AED、盧卡斯自動心肺復甦機及鈦合金籃式擔架前往，同時通報相關旅遊單位知悉。

6旬婦人走阿塱壹古道走到無生命跡象，直升機緊急吊掛救援。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

此外，旭海安檢所也出動沙灘車1車4人攜帶AED前往現場，並申請直升機吊掛救援。

警消說，下午1點21分，牡丹分隊回報於下午1點1分接觸到患者，但她已呈現OHCA狀態，所以當場立即施作急救並將患者搬運軍艦岩吊掛點等候直升機前往救援。

下午2點31分，直升機到場吊掛成功前往恆春機場，半小時後，恆春分隊救護車回報載送女性OHCA患者至恆春旅遊醫院急救。