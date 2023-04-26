中方為泰國打造的071ET型船塢登陸艦「象島」號（HTMS Chang LPD-792）

中方為泰國打造的071ET型船塢登陸艦「象島」號（HTMS Chang LPD-792）4月25日已抵達南部母港，加入位於春武里府（Chonburi）的梭桃邑海軍基地（Sattahip Naval Base）。

據《防務新聞》（Defense News）25日報導，「象島」號4月18日從上海滬東中華造船廠出發，經過台灣海峽航向泰國。就在它航向母港前一天，泰國皇家海軍舉行了正式交付儀式，而海軍司令成猜（Choengchai Chomchoengpaet）也出席了。

071E是解放軍現役071型登陸艦的出口型，長210米、寬28 米，滿載排水量2.5萬噸。而在進行兩棲攻擊時，它能搭載多達4艘氣墊登陸艇，至於安裝在船體上的小艇吊柱則能攜帶、投放和回收傳統登陸艇。艦上甲板除了能容納60輛裝甲戰車外，還能搭載800名部隊。

至於直升機停機坪則能停放兩架直-18直升機，而機庫則能容納4架直升機。多年前，據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，1艘071E型艦要價約2.007億美元（近62億台幣），而建造期為3年。在那之前，有泰媒說，它的身價為1.3億美元（近40億台幣）。

中方為泰國打造的071ET型船塢登陸艦「象島」號（HTMS Chang LPD-792）

泰國雖是美國的簽約盟友，但卻先後向中方採購了坦克，護衛艦和近海巡邏艦等武器。此外，它已簽約採購3艘039A元級出口版S26T柴電潛艦，但主要由於德國拒絕提供關鍵的發動機，以致充滿爭議。

至於中方海軍目前有8艘現役071型登陸艦，分別隸屬東海和南海艦隊。萬一兩岸爆發衝突，兩支艦隊都很可能對台執行兩棲登陸行動。