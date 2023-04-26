民進黨桃園第1選區三強激戰 今晚民調決勝負 16:362023/04/26 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委今天桃園第1選區初選，圖為現任立委鄭運鵬。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委今天桃園第1選區初選，由現任立委鄭運鵬出戰前立委黃適卓、前議員郭麗華，民調今天晚上19時至22時30分，結果將在明天公布。相比黃、郭2人掃市場、電話、簡訊拜票，鄭運鵬則是勤跑地方意見領袖，希望獲得提名。 民進黨立委今天桃園第1選區初選，圖為前議員郭麗華。（賴佑維攝） 相比鄭運鵬今天才開始透過社群媒體轉傳訊息，黃適卓、郭麗華早已頻掃菜市場，也使用電話、簡訊方式拜票，Line群組訊息自然也少不了，希望爭取民眾支持。 不過地方人士透露，鄭運鵬雖然較少曝光，但最近其實勤跑地方意見領袖，爭取他們支持。 民進黨立委今天桃園第1選區初選，圖為前立委黃適卓。（賴佑維攝） #桃園市 #黃適卓 #郭麗華 #鄭運鵬 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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