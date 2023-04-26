民進黨立委今天桃園第1選區初選，由現任立委鄭運鵬出戰前立委黃適卓、前議員郭麗華，民調今天晚上19時至22時30分，結果將在明天公布。相比黃、郭2人掃市場、電話、簡訊拜票，鄭運鵬則是勤跑地方意見領袖，希望獲得提名。

民進黨立委今天桃園第1選區初選，圖為前議員郭麗華。（賴佑維攝）

相比鄭運鵬今天才開始透過社群媒體轉傳訊息，黃適卓、郭麗華早已頻掃菜市場，也使用電話、簡訊方式拜票，Line群組訊息自然也少不了，希望爭取民眾支持。

不過地方人士透露，鄭運鵬雖然較少曝光，但最近其實勤跑地方意見領袖，爭取他們支持。