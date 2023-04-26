全球氣候變遷日愈加劇，政府組改卻忘了當年慘痛天災，莫拉克風災侵襲台灣，政府承諾因應各項災後建立流域整體規畫管理制度。環團呼籲現行組改應考慮水土林事權統一，支持組改應有水庫集水區管理單位，希望行政院慎思考，組改切勿急就章。立委陳椒華認為，行政院應該要懸崖勒馬，思考一下甚麼樣的組織架構最有效能，重新調整。

台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等環團今天召開記者會，呼籲現行組改應考慮水土林事權統一，希望行政院與立法院諸位立法委員審慎思考組改切勿急就章，2006年風災的經驗，核定「水庫集水區保育綱要」，組改時應該成立管理單位，可是日子過了就忘了痛 ，回顧過去各項天災都是土石流淹水問題，現在又有乾旱問題，莫非要等發生大事故後才要成立重建推動委員會 ？

台灣水資源保育聯盟蔡志宏理事長指出，正值行政院進行組改，環團近日分別拜會民進黨、國民黨、民眾黨及時代力量立法院黨團，邀請支持成立水庫集水區(流域)管理單位，皆獲支持。台北水源特定區管理局可以控管水源特定區的土地及道路開發區，其他水庫水源區的土地及道路開發則由縣市政府核准，水利署及農委會水土保持局無權制止，未來水庫水質問題或山崩土石流，無人負責。組改後水資源相關單位仍可繼續有權無責，混水摸魚，未來這個政府仍是不求上進，無法有效解決水源區水質水量問題。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，水庫集水區的權管單位散佈在經濟部水利署、農委會林務局、農委會水保局、內政部等十多個部會及各地方政府的各局處，因事權不統一，資源、人力、決策分散，跨局處協調整合不易，且各單位巡守人力不足，只能被動仰賴民眾檢舉不法，未能主動出擊積極防制破壞水土保持、傾倒廢棄物等不法情事。且治水預算缺乏整體規畫，長年在治標未能治本。應將水庫集水區的權管事權統一，整合資源、人力、決策，如此查緝不法及預算的執行將更有效率，才能加強集水區的水土林的保護。

陳椒華強調，在公聽會中各單位表示行政院組改已經定案，因此無法在成立新的單位，行政院應該要懸崖勒馬，思考一下甚麼樣的組織架構最有效能，重新調整。

她說，農村發展應該歸於農水署業務，水保局就可以跟水利署整合成一個流域管理單位，同時處理好集水區內與周邊山坡地的保育工作，讓有限的資源得到最佳的運用。

陳椒華呼籲，莫忘歷年來在風災水災損失的寶貴性命、財產與政府投入的巨額預算，做好台灣的集水區的保育治理，如果政府仍然堅持通過這個缺乏整合的版本，行政院就應該要提出有效力的流域保育治理的整平台，增加足夠的稽查人力，嚴格推動集水區與流域的執法與水質監測，為台灣保育珍貴的水資源。