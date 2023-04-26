新北市近年來積極改善建造執照處理流程並堅持無障礙生活環境的建設，連續12年取得内政部營建署考核「特優」佳績，更是連續9年贏得全國之冠。近日還在營建署舉辦「111年度建造執照與雜項執照考核」中再得特優。新北市政府堅持簡政便民、爲民服務，其努力程度有目共睹。

新北市工務局表示，市政積極改善建造執照處理流程，以簡政便民為原則。為申請程序建立系統網站方便民衆即時查詢案件審核進度，執照審查更是改為無紙化系統作業，並訂定相關作業規定加強執照核發速度和品質，因此被內政部營建署評選為「111年度建造執照與雜項執照考核」都會型甲組特優。

無障礙生活環境的建設方面，新北市通過輔導轄內各類既有公共建築物，透過勘檢、審查無障礙設施、改善計畫及竣工報告逐步建構無障礙環境，並分類、分期、分區逐年實施執行計畫的推行。數據顯示，新北市每年改善、完成的執行計畫案共計200至250案，截至去年底已完成5799處場所，至今仍持續推動。

工務局長祝惠美強調，工務局對於場所變更經營或停、歇業變動情形，持續橫向聯繫相關主管機關，針對各類組符合既有公共建築物應檢討改善的場所進行滾動式清查。今後也將持續推動無障礙生活環境改善，從新建建築、騎樓整平至既有公共建築，串連城市的無障礙空間，不僅提供行動不便者使用，也能符合高齡化社會及不同族群的需求。