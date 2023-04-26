國民黨立委王鴻薇日前指控合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興把合庫AMC變成自己的家族事業，還放水數十億元的放款給員工、親戚的事件之後，儘管蔡見興本人已在25日請辭獲准，但王鴻薇質疑，財政部要徹底調查，不能讓蔡見興斷尾求生；國民黨立委賴士葆也批評，財政部長沒有處理好就是包庇；最終，金管會主委黃天牧承諾在5月17日前完成檢查報告。

立法院今下午繼續研商「中華民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分」展開黨團協商，王鴻薇質疑，不能因為蔡見興請辭，所有事情就一了百了，這些人當然要處理，是否有浮報出差費？有沒有關係人貸款，必須要查清楚。

國民黨立委賴士葆也質疑，這是很嚴肅處理，財政部長沒有處理好，就是包庇，可以去告你，蔡見興一手遮天，現在斷尾求生可以嗎？對此，民進黨立院總召柯建銘表示，蔡見興的事情必須面對，一定會處理，沒有什麼好護短。

柯建銘指出，過去多少有耳聞，不知道真的假的，所有民進黨團成員都覺得沒處理不行，當然金管會一定要查帳，但查至少也要5天，5天後還要找AMC來對，才會寫報告，這不可能一周就能完成。

黃天牧回應表示，我們需要放表，查帳至少要5天，檢查報告不是我們說的算，還要跟AMC溝通，最後才會有檢查報告，通常需要1個月，勿枉勿縱，不能隨便寫寫，且AMC資金來源不是特許金融機構，需要間接透過銀行去督導AMC，還要了解合庫是否有督導子公司的責任。

國民黨最後要求金管會在5月17日前完成檢查報告，黃天牧也承諾，會盡快在3周內完成。