今年將首度上演改編自日治時期作家西川滿的同名小說「城隍廟殺人事件」布袋戲。（大稻埕創意街區發展協會提供／張芷瑜台北傳真）

當傳統戲曲遇上大稻埕老屋，蹦出新體驗，今年第七屆的「2023戲春大稻埕」，以「Let me戲戲」為主軸，規畫25場戲曲活動，串聯大稻埕15個特色老屋，帶來40場體驗，大稻埕創意街區發展協會表示，4月28日至5月7日，兩周末要讓民眾感受有別以往的大稻埕風貌，今年特別推出平日夜間活動場次，邀大家來看戲。

大稻埕創意街區發展協會理事長周佩蓉表示，連續七年舉辦戲春大稻埕，透過演出者轉譯，在大稻埕超過15個歷史空間展演，例如可喝杯啤酒或在老屋旅館裡用布袋戲算命，讓年輕世代認識戲劇魅力。

大稻埕創意街區發展協會表示，ChatGPT正夯，今年戲春大稻埕也推出「ChatPDH(布袋戲)」，以OrigInn Space旅館房間和Mikkeller啤酒吧為背景，只要點飲料就能近距離與布袋戲一對一的算命，此活動為最受歡迎的前三名。

大稻埕創意街區發展協會也說，今年將首度上演改編自日治時期作家西川滿的同名小說「城隍廟殺人事件」布袋戲，在大稻埕有最美書店稱號的郭怡美書店演出，並透過譯者陳飛豪說書加上即時的布袋戲表演，帶來緊湊懸疑的故事體驗。

大稻埕創意街區發展協會表示，每年固定演出的「稻俠廖添丁」帶大家以導覽結合布袋戲演出認識在地文化，傳統戲服的變裝體驗不僅適合拍照還能學上幾個簡單身段，與國寶布袋戲大師陳錫煌的弟子一起學如何玩布袋戲體驗操偶樂趣等40場精采活動，打造大稻埕特色的戲曲遊樂園。

此外，本次活動大多可免費參加，但受場地限制須事先報名，或以低消方式支持場地，本次戲春也與島內散步合作，透過專業導覽，帶民眾用不同角度欣賞戲曲，更多活動內容及空間介紹，請上臉書搜尋「戲春大稻埕」。