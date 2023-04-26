台灣人壽表示，「遠距保全」是運用遠距生物辨識完成身份認證，透過線上「零接觸」的服務流程，提供保戶快速又安全的保單服務。整合遠距投保時留存的人臉資料庫，保戶毋需下載任何軟體或APP，也不用實體接觸或填寫紙本文件，只要透過線上會議室完成三次刷臉驗證，免重新註冊、免接觸，即可在線上會議室完成人臉專屬密碼，未來不用擔心遺忘密碼卡關，也不用再重新填寫、簽署文件，透過線上刷臉驗證，即可進行保戶聲明文件、契約變更文件簽署。

據台灣人壽統計，遠距保全上線第一周，即有近千名客戶體驗並完成約2,000件保險業務。首次體驗線上變更保單受益人的客戶林小姐表示，她依照畫面指示操作，只要3至4分鐘就完成。

台灣人壽在遠距投保上也攜手中信銀行，以銀行通路試辦，中信銀行「Home Bank APP」用戶只要線上操作，即可透過中信銀行自建的遠距投保平台，快速投保台灣人壽商品，全程零接觸、無紙化。