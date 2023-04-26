板橋大觀義學地坪破損，葉元之邀相關單位會勘。（王揚傑攝）

板橋大觀義學地坪破損，葉元之邀相關單位會勘。（王揚傑攝）

板橋大觀義學是新北市市定古蹟，園區內有附設幼兒園，日前有家長向新北市議員葉元之陳請，園區水泥地破損，修補凹凸不平，影響學童及遊客的安全。葉元之今（26）日邀集文化局及園方會勘，文化局表示將於1個月內確認地面修繕計畫，至於是否大幅翻修，須召開大型文資會議確定。

葉元之表示，大觀義學在林家花園的北側，從1873年至今，已經有150年的歷史，是新北市舉行祭孔儀式的地點；而大觀義學因為有附設幼兒園，學童的安全相當重要，地坪破損會導致學童不慎跌倒，因此希望文化局能夠協助幼兒園改善。

據家長向葉元之反映，4年前就曾反映過一樣的事情，但4年來依舊不見改善，就算地坪有局部修補，但很快又會出現破損，希望能夠將地面庖除重鋪，確保學童的安全。

文資委員閻亞寧表示，古蹟修復不宜用庖除重鋪，應該在以維護學童安全的前提下，盡量保存古蹟的原貌，新北市約150處古蹟，都是循這樣的原則修復。

文化局文化資產科科長羅珮瑄表示，將於ㄧ個月內審畢地坪施做計畫書，請廠商估價後協助送中央申請補助款項，並將召會討論大觀書社地坪大範圍翻修評估會議。另修補地坪係管理維護事項，文化局持續輔導協助大觀書社修改管理維護計畫，將地坪監測納入管維事項。