民進黨2024總統人選賴清德已經起跑，信賴台灣之友會成立大會最後一站，選在新北市，預計6月下旬成立。頗有與國民黨最有希望的總統人選侯友宜叫陣意味。

此外，民進黨立委也開始備戰，不僅是最近立委初選，或是臉書背板，都已經陸續放上有包含「信賴台灣」口號，例如立委蔡適應的「信賴台灣、基隆應援」、剛初選出線的立委賴惠員的「信賴台灣 信賴惠員」等。

民進黨立委中常委蘇巧慧今受訪表示，他們看板都已經跟賴清德一起上了，看板是最多人不特定的人看得到的文宣品。

她說，現在總統候選人已經產生，他們也開始進入競選階段，不僅看板都掛上，還已經想好口號「信賴台灣、超慧做事」，聯名的方式會讓大家記憶深刻，另外還有政績的部分，就是這幾年政府協助地方推動的一些建設，看板都會上去，喚起民眾記憶。

蘇巧慧說，未來還有很多面向，例如上次跟賴清德說親子故事後，大家也都知道，原來阿德叔叔也是會講故事，預計這類合體看板，會針對不同議題族群，例如輕鬆活潑、漫畫風、插畫風等。