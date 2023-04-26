正在美國進行國事訪問的韓國總統尹錫悅，25日造訪了美國國家航空暨太空總署（NASA）哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center），強調韓美航太領域合作。

據韓聯社報導，韓國科學技術資訊通信部（科技部）和NASA，在當地簽署旨在強化太空探索合作的聯合聲明。韓國總統辦公室在新聞資料中表示，韓國以此為契機正式參與美國主導的載人月球探測「阿提米絲（Artemis）登月計畫」，兩國將根據聲明共同發掘和細化月球探測、全球定位系統、太空探測等領域的合作項目。

美國副總統兼國家太空委員會主席賀錦麗，為尹錫悅此行擔任嚮導。尹錫悅在通過NASA官網實況轉播的記者會上表示，希望基於價值的韓美同盟將合作領域從地球拓展至太空，在兩國結盟70周年之際結成太空同盟。他說，科技部和NASA簽署的聯合聲明，為兩國將其間的太空合作發展成名副其實的太空同盟提供了機遇。

尹錫悅表示，政府正推動成立韓版NASA，韓國宇宙航空廳（KASA），韓美太空合作將通過NASA和KASA向著太空同盟的方向進一步得到鞏固，期待能夠發掘並落實兩家單位的共同研發項目，構建交流平臺促進雙方人員、資訊和知識交流。他還呼籲NASA為韓國成立KASA建言獻策，並進行對口交流。

賀錦麗則表示，美方承諾將加強韓美同盟太空領域的合作。在人類向宇宙邁進的進程中，兩國能攜手前行令人驕傲。美方期待今後能夠擴大有關「阿提米絲登月計畫」的合作，包括時隔50年將宇航員送上月球，以及為在火星上執行任務打基礎。

尹錫悅和賀錦麗當天一同參觀了NASA的南希格雷斯羅曼（Nancy Grace Roman Space Telescope）太空望遠鏡、為應對氣候危機而研發的氣象觀測衛星的製造現場。另外，尹錫悅還同在NASA工作的韓裔科學家開展交流，並予以勉勵。