台中市議員江和林姓男童及其家長一起召開記者會，讉責暴力。（馮惠宜攝）

台中市大里區一間國小六男童遭男老師掐衣領去撞牆，導致頭、臉、四肢多處瘀青挫傷。（馮惠宜攝）

洪姓老師在IG動態預告要打小孩。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

台中再傳不當管教，大里區一間國小自然老師疑因不滿六年六班幾位學生不依規定更正考卷，先在IG動態預告要打學生，昨（25日）對其中一名林姓男童掐脖子、抓衣領去撞牆，男童在雙親陪同下表示，不敢回校上自然課，家長要求換老師；對此，校方表示將調整老師該班課務，靜待會議調查，同時維護學生受教權。

大里某國小洪姓自然老師疑因6年6班幾位學童不依他規定方式訌正考卷，在上午11點將這群學生叫到教室訓誡，其中林姓男童因遲到1、2分鐘，加上不小心課本掉到地下，洪姓老師以為他耍性子，先是踹桌，導致林童被壓在桌子底下，隨後更掐林童脖子、抓衣領去撞牆，導致男童頭、臉、頸部以及四肢多處瘀青挫傷。

男童母親回憶，當被學校通知到校時，其他同學跟她表示，大家都看到老師打學生，更有家長把洪姓老師前天在IG動態預告要打學生的貼文轉給她看；事後該名老師還對林生放話「如果沒處理好，等到國中還會叫人定死你」，讓孩子心生畏懼。

男童父母表示，學校很誠意要到家裏了解孩子狀況，但聽到要帶自然老師一起來，兒子就很害怕，現在兒子想到還要繼續上這名自然老師的課就不敢去上學；男童則表示，自然老師情緒不好，經常罵人，以後不敢再上他的課了。

目前男童已報警對施暴的自然老師提告，也完成驗傷，男童及家長也在台中市議員江和樹陪同下召開記者會，要求換老師；江和樹則表示，台中市接二連三發生校園霸凌事件，他呼籲教育局，通報機制透明化、淘汰不適任教師以及納入第三方機制，以杜絕校園暴力。

對此，該校表示遺憾，事發後立即向教育局做校安通報，26日下午也召開校事會議決定調整該名教師該班課務，並組成調查小組調查，也將本校持續關心輔導該生與該班學生。台中市教育局強調，已要求校方展開進一步調查，並要求學校評估個案學生及教師狀況，必要時轉介專業諮商、醫療機構，關懷學生身體休養情形及心理輔導。