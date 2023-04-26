近日由羅雲熙和白鹿主演的電視劇《長月燼明》播出，雖然熱度很高，卻也有負面聲浪，認為劇情和人設有漏洞，叛國和審判女二的劇情引起部分觀眾不適，認為該劇編劇厭女和雌競，讓劇中女性角色為了爭奪男性資源互相攻擊，女主白鹿也被挖出過去曾在採訪中脫口「小母狗」，遭批沒文化，不料有網友發現電視劇的配樂似乎和遊戲《陰陽師》的音樂相似，對此《陰陽師》審查後像劇方發函要求督促自查。

有網友發貼表示「長月燼明插曲疑似抄襲陰陽師《我心之人》 ，大家覺得像嗎？」影片中將兩個曲子對比，仔細聽節奏有些相似，音調有些微差異，不少網友表示：「降了個調，一模一樣啊」、「譜子都有人扒出來了，就改了一個調」、「連別人的bgm都要偷，長月燼明，你當真可恨，不愧是low劇，就男女主那風一吹就散的愛情，別來碰瓷我修帝，格局都不在一個level。」、「粉絲：沒關係，我會狡辯」、「網易陰陽師還沒關服呢，當網友都不會知道嗎？」、「書是抄的，分鏡是抄的，宣傳海報是抄的，歌也是抄的」，但也有人認為沒有抄襲：「也不像啊」、「這種bgm我至少在電視劇裡聽過好幾種」、「音樂不就那些音符嗎……」。

《陰陽師》手遊官方帳號於今（26）日發出聲明，表示沒有商業授權《長月燼明》任何關於音樂、影像等，目前已正式發函督促劇方自查和處理，若存在侵權行為將保留追溯權利，維護權益。《長月燼明》劇方則表示：「我們注意到網友對本劇25集的一段配樂產生爭議。出於支援原創和對智慧財產權的保護和尊重，在最終鑒定結果確認前，我們先替換掉劇中這段音樂。目前兩首曲子正在做專業鑒定，後續情況將另行說明。」